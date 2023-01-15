Теплицу для выращивания овощей и цветов строят на Бору

Теплицу для выращивания овощей и цветов строят в посёлке Полевой на Бору. Предполагается, что в 2023 году работы по возведению объекта будут завершены. Информация об этом размещена на инвестиционном портале Нижегородской области.

В настоящее время теплица на территории в три тысячи квадратных метров построена ровно наполовину – 50%. Реализация данного проекта оценена в 11 миллионов рублей. Однако сейчас требуется дополнительное финансирование, не хватает 5 миллионов рублей. Ведутся поиски инвестора, который сможет вложиться в строительство.

Среди уже имеющей инженерной инфраструктуры можно отметить водоснабжение – скважина, а также электроснабжение.

Напомним, ранее мы сообщали, что ночлежный дом могут построить на Бору за 15 миллионов рублей. Проект планируют реализовать за один год. Ночлежный дом займет территорию площадью 0,5 гектар на улице Нахимова, напротив земельного участка 13А по переулку Полевому.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!