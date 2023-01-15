Ночлежный дом могут построить на Бору за 15 млн рублей

Фото: Инвестиционный портал Нижегородской области.

Ночлежный дом могут построить на Бору за 15 миллионов рублей. Этот объект станет хорошим содействием автономной некоммерческой организации социальной поддержки людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Мечтаю жить». Информация об этом размещена на инвестиционном портале Нижегородской области.

- Проект предполагает строительство ночлежного дома для лиц без определенного места жительства и обеспечение его функционирования в целях социализации данных лиц, - указано в каталоге.

Проект планируют реализовать за один год. Ночлежный дом займет территорию площадью 0,5 гектар на улице Нахимова, напротив земельного участка 13А по переулку Полевому. В настоящее время ищут инвестора, который смог бы заняться строительством.

Напомним, что создать квартал высоких технологий 1221 планируют в Нижнем Новгороде. Стоимость проекта оценивается в 119 миллиардов рублей, а его реализация намечена до 2031 года.

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