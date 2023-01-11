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Общество11 января 2023 8:30

Эпидемия гриппа в Нижегородской области пошла на спад

За первую неделю января вирус гриппа выявлен у 144 нижегородцев
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Эпидемия гриппа в Нижегородской области пошла на спад.

Эпидемия гриппа в Нижегородской области пошла на спад.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За время новогодних праздников в Нижегородской области заметно снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ – на данный момент даже не превышен эпидемиологический порог. Минимальным было и число обращений в больницы. Однако в скором времени ситуация может измениться.

- Количество обращений за медицинской помощью будет увеличиваться в связи с необходимостью оформления ими больничных листов или ухудшения состояния здоровья, - уверены в региональном управлении Роспотребнадзора. – Сейчас доля вируса гриппа в общем уровне заболеваемости составляет 91,1%. За неделю вирус гриппа лабораторно подтвержден у 144 человек. При этом растет число случаев вируса гриппа В и снижается число случаев гриппа А, в том числе «свиного гриппа».

Несмотря на то, что в школах сейчас начались занятия, специалисты призывают нижегородцев не отправлять в школу детей с признаками ОРВИ. Кроме того, непривитым людям стоит ограничить свое посещение общественных мест.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Всего в Нижегородской области привито против гриппа более 1,4 миллиона нижегородцев, в том числе свыше 300 тысяч детей. Это 46.5 % от населения региона.

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