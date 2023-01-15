Нижегородцы стали участниками январского выпуска телешоу «Поле чудес»

Поле чудес. Фото: Телеграм-канал Александра Пескова (https://t.me/peskov_a_g).

Жительница Семёнова Марина Шабурова стала участницей популярной телеигры на Первом канале «Поле чудес» с Леонидом Якубовичем. Выпуск с её участием вышел в эфир в минувшую пятницу, 13 января.

В подарок на «Поле чудес» из родного края она привезла знаменитые промыслы – хохломские изделия.

– Золотая Хохлома славится на весь мир. Семеновский сувенир - один из лучших в России! – прокомментировал подарки глава местного самоуправления городского округа Семёновский Нижегородской области Александр Песков в своем телеграм-канале.

Также для зрителей, участников и ведущего ярко выступил дуэт песенно-танцевального коллектива «Хохломские узоры» Елена Чаховская и Ирина Засовкина. Артистки исполнили вокальную композицию «С Волги русский сувенир» про Семёновский район.

Напомним, ранее нижегородка, принявшая участие в «Поле чудес», рассказала «Комсомолке» о закулисье программы.

– Съемки одного выпуска длятся около трёх часов, но устать мы не успели, поскольку у организаторов все очень четко распланировано и предусмотрено. Да и специалисты съемочной группы очень приветливые и профессиональные люди, – поведала «КП-Нижний Новгород» Екатерина Карпова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!