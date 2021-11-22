«На съемках Леонид Якубович очень строг и сдержан»: Нижегородка, принявшая участие в «Поле чудес», рассказала о закулисье программы

Выпуск с участием нижегородки вышел в эфир 19 ноября. Фото: скрин из программы «Поле чудес»

Жительница Городца Нижегородской области Екатерина Карпова стала участницей популярной телеигры на Первом канале «Поле чудес» с Леонидом Якубовичем. Выпуск с её участием вышел в эфир в минувшую пятницу, 19 ноября.

Свой раунд нижегородка начала успешно, она смогла не только достойно представить родной край, но и назвала верно четыре буквы подряд, прежде чем уступить право угадывать следующие буквы другому участнику. Екатерина даже сделала предположение, что на табло скрывается слово «похвалка» в ответе на вопрос: «Как называлась кукла, которую раньше в России шили девочки в качестве своеобразного экзамена по рукоделию?», однако этот вариант оказался неверным, и победу пришлось уступить.

В подарок на «Поле чудес» из Городца были привезены знаменитые промыслы. Фото: предоставлено героем публикации

«Комсомолка» лично пообщалась с нижегородской участницей капитал-шоу «Поле чудес» и выяснила, какие эмоции и впечатления у неё остались после съёмок.

- Съемки одного выпуска длятся около трёх часов, но устать мы не успели, поскольку у организаторов все очень четко распланировано и предусмотрено. Да и специалисты съемочной группы очень приветливые и профессиональные люди, - поведала «КП-Нижний Новгород» Екатерина Карпова.

Нижегородка рассказала, что этот выпуск шоу «Поле чудес» был посвящен народным промыслам, поэтому участие в нём принимали люди, так или иначе связанные с этой сферой. Например, сама Екатерина Карпова более 10 лет работает руководителем экскурсионного отдела в муниципальном учреждении «Город мастеров» и умеет не только рассказывать о красоте городецких промыслов, но и сама немного мастерит: недавно она приобщилась к лозоплетению.

Екатерина Карпова была близка к разгадке слова, открыв четыре буквы. Фото: скрин из программы «Поле чудес»

- Это занятие меня очень увлекло и стало моим хобби, - признается Екатерина.

В подарок на «Поле чудес» из Городца были привезены знаменитые промыслы: шкатулки с городецкой росписью, традиционные городецкие печатные пряники, а также изделия из лозы. К слову, участница капитал-шоу также предложила Леониду Якубовичу испробовать свои силы в лозоплетении и помогла ему доделать несколько штрихов в плетеной декоративной корзине.

- Конечно, хотелось привезти гораздо больше, но, увы, путь не близкий, да и условия съемок не позволяют, поэтому представили только самые известные промыслы, - поделилась Екатерина Карпова.

Леонид Якубович лично пообщался с нижегородкой. Фото: предоставлено героем публикации

Тут нельзя не отметить, что во время эфира на Екатерине была надета невероятной красоты накидка, расписанная золотыми городецкими узорами, а в образе её семилетнего сына, тоже принявшего участие в шоу, внимание было акцентировано на зелёном жилете с вышивкой. Такие необычные костюмы семье Карповых изготовили мастера городецкой золотной вышивки.

- Ни страха, ни волнения во время съемок у меня не было, сказалось то, что я всегда активно участвовала в различных конкурсах и выступала на сцене, а позже моим увлечением стало проведение праздников и корпоративов, - признается участница. - Больше переживала за сына, но он молодец и отлично справился с поставленной задачей.

В шоу «Поле чудес» юный Егор Карпов сделал сюрприз для телеведущего шоу Леонида Якубовича и с выражением рассказал ему авторское стихотворение, написанное мамой, а затем в подарок получил игрушечную гоночную трассу.

Юный Егор Карпов рассказывает авторское стихотворение. Фото: скрин из программы «Поле чудес»

- У нас с сыном создался некий тандем. Я пишу стихи, он их исполняет. Данное стихотворение было написано мной к 800-летию святого благоверного князя Александра Невского, имя которого неразрывно связано с историческим прошлым нашего Городца, - объяснила «Комсомолке» городчанка.

Уехать из Москвы совсем уж с пустыми руками семье Карповых не удалось, домой женщина также забрала небольшой денежный приз номиналом в пять тысяч рублей из угаданной шкатулки, термопот и шикарный букет, ну и, конечно, не обошлось без отличного настроения.

- У нас с Леонидом Аркадьевичем состоялся личный разговор в конце съемок нашей тройки. Он подошел и сказал: «А сын то у тебя - талант. Его Бог в макушку поцеловал. Его талантом заниматься надо и развивать». Услышать такие слова от такого профессионала было безумно приятно! – вспоминает Екатерина Карпова.

Как рассказала нижегородская участница шоу, Леонид Якубович – чуткий человек и настоящий профессионал своего дела.

- На съемках он очень строг и сдержан как с участниками, так и со съемочной группой, но и иначе нельзя, ведь дело очень ответственное, - отметила Екатерина.

По приезде домой городчанка решила узнать побольше о правильном ответе на вопрос в собственной тройке и для этого изучила море литературы по народным куклам.

- Оказалось, что имели место и такие названия как: «бахвалка» и «похвалка», в каждой местности, её называли по разному, но игра есть игра. В любом случае, я осталась очень довольна участием в капитал-шоу, - подытожила Екатерина Карпова.

Нам же за наших земляков остаётся только порадоваться и пожелать им удачи в дальнейших начинаниях.

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