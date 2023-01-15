Новый выпуск нижегородского телепроекта «Герои нашего времени» посвящен кавалеру ордена Мужества

Трофимов А.Ю. Фото: Аппарат антитеррористической комиссии в Нижегородской области

Четвертый выпуск нижегородского телепроекта «Герои нашего времени» посвящен кавалеру ордена Мужества Алексею Трофимову. Он принимал участие в боевых действиях в Афганистане и в контртеррористической операции на территории Чеченской Республики. Об этом сообщает аппарат антитеррористической комиссии в Нижегородской области.

Мужчина служил в разведывательной десантной роте 84-го разведывательного батальона орденов Красной Звезды и Александра Невского. Также является участником печально известного боя под Дуба-Юртом – у «Волчьих ворот».

Напомним, что 4 октября 2022 года Герой России, заслуженный военный летчик РФ Алексей Новиков по приглашению председателя городской Думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева встретился с учащимися нижегородских школ № 58 и 81 – воспитанниками военно-патриотического клуба «Ростки России», участниками несения вахты на Посту №1 имени дважды Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта авиации В.Г.Рязанова у Вечного огня Славы в Нижегородском кремле и наставниками ребят.

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