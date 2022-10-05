Герой России Алексей Новиков по приглашению председателя городской Думы Олега Лавричева встретился с нижегородскими школьниками

Герой России Алексей Новиков встретился с нижегородскими школьниками

4 октября 2022 года Герой России, заслуженный военный летчик РФ Алексей Новиков по приглашению председателя городской Думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева встретился с учащимися нижегородских школ № 58 и 81 – воспитанниками военно-патриотического клуба «Ростки России», участниками несения вахты на Посту №1 имени дважды Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта авиации В.Г.Рязанова у Вечного огня Славы в Нижегородском кремле и наставниками ребят.

В мероприятии также приняли участие директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Владимир Радченко, исполнительный директор Нижегородской областной общественной организации ветеранов комсомола «Комсомольская площадь» Сергей Бурнин и представители Молодежной палаты при городской Думе Нижнего Новгорода.

Почетный гость Алексей Новиков рассказал школьникам о своей военной службе и общественной работе. Полковник Военно-воздушных сил РФ, участник первой чеченской кампании Алексей Иванович родился и вырос в Горьком. Является одним из основоположников одиночной и групповой пилотажной подготовки летного состава. Сегодня он занимает пост президента международного общественного Фонда поддержки авиации и космонавтики, представляет наблюдательный совет ассоциации гражданской авиации «Авиасоюз» и является членом правления общественной организации «Нижегородское землячество в столице».

Во время своего выступления Алексей Иванович говорил о любви к Родине и роли в истории страны патриотов Отечества Козьмы Минина и Валерия Чкалова, отвечал на вопросы участников встречи о Героях Советского Союза и России, военном образовании, авиации и космонавтике, упомянув о сегодняшнем 65-летии со дня вывода на орбиту Земли искусственного спутника «ПС-1» и начале космической эры, а также о важности активного участия молодых парламентариев в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

«Хочу, чтобы вы понимали, ребята, что кем бы вы ни стали в жизни, какую бы профессию ни выбрали, Родину вам придется защищать. Мы не должны подвести Минина, Суворова, Сталина, Жукова, столько сделавших для Отечества и будущих поколений!» - подчеркнул Алексей Новиков в своем напутствии к школьникам.

В ходе мероприятия Олег Лавричев и Алексей Новиков вручили награды школьникам, показавшим лучший командный результат на всероссийском слете активистов движения «Пост №1», приуроченном к 80-летию Победы в Сталинградской битве. Благодарственными письмами городской Думы Нижнего Новгорода также были награждены представители клуба «Ростки России» - директор школы №81 Алексей Кнутов и руководитель команды-участницы слета, учитель физкультуры Елена Важдаева, штаба Поста №1 – начальник штаба Сергей Хайминов и его заместитель Олег Малкин, а также директор Дворца детского (юношеского) творчества имени В.П.Чкалова Наталья Панова.

«Я горжусь вами! Вы показываете своим сверстникам пример активной гражданской позиции, любви к Родине и ее истории, заботы о настоящем и будущем! Наставников я от души благодарю за отзывчивость и неравнодушие, личный вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи, многолетний добросовестный труд и верность самому важному, нужному и благородному делу!» - сказал Олег Лавричев.

Напомним, участниками слета, состоявшегося в Волгограде в сентябре текущего года, стали более 450 человек в составе 72 команд из 32 регионов России. Нижний Новгород и область на нем представляли Почетный караул школы №81 Сормовского района и военно-патриотический клуб «Ростки России». Ребята соревновались в строевой, физической и медицинской подготовке, а также в спортивных, творческих и интеллектуальных конкурсах.

По окончании встречи Алексей Новиков вручил на память спикеру городской Думы подарочное издание - художественно-биографический альбом «Алексей Леонов. Человек и космос». Затем участники мероприятия возложили цветы к Вечному огню в Кремле.