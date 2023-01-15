Строительство первого «Метеора 120Р» для Нижегородской области практически завершено

Новый метеор. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина.

Строительство первого судна на подводных крыльях «Метеора 120Р» для Нижегородской области вышло на финальную стадию. Работы по созданию нового представителя «крылатого» флота ведутся на территории ЦКБ имени Алексеева в Чкаловском районе. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Власти рассчитывают, что уже в этом году судно пройдёт все необходимые испытания и регистрацию, а также выйдет в навигацию.

– Учитывая отличный опыт эксплуатации «Валдаев», не сомневаюсь, что новый «Метеор» также будет пользоваться популярностью и у нижегородцев, и у гостей региона. «Крылатый флот» всегда был гордостью и символом Нижегородской (Горьковской) области, таким и останется в будущем! – сказал глава региона.

Напомним, что два «Метеора 120Р» планируют закупить в Нижегородскую область. Размеры судна на подводных крыльях равны почти 36 м в длину и 10 м в ширину. При этом «Метеор 120Р» развивает скорость в 65 километров в час. Эти судна легко могут преодолеть путь через водохранилища.

В последние годы гражданское судостроение в Нижегородской области развивается серьезными темпами: в отрасли сейчас около 20 предприятий, на которых трудится примерно 10 тысяч человек.

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