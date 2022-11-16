Два «Метеора 120Р» планируют закупить в Нижегородскую область ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина

Два «Метеора 120Р» планируют закупить в Нижегородскую область. О приобретении суден подписали соглашение руководитель нижегородского ООО «Водолет» Никита Итальянцев и генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих в рамках форума «Транспортная неделя-2022». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Стоимость «Метеора 120Р» составляет около 450 млн рублей. На 20 лет был предоставлен лизинг со ставкой 2,5 процента.

Размеры судна на подводных крыльях равны почти 36 м в длину и 10 м в ширину. При этом «Метеор 120Р» развивает скорость в 65 километров в час. Эти судна легко могут преодолеть путь через водохранилища.

– Это расширит географию нашего «крылатого» флота до Ярославля вверх по Волге и до Казани – вниз, – отметил преимущества покупки двух «Метеоров» губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.