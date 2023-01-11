Квартал высоких технологий 1221 могут создать в Нижнем Новгороде за 119 млрд рублей

Фото: Инвестиционный портал Нижегородской области.

Создать квартал высоких технологий 1221 планируют в Нижнем Новгороде. Стоимость проекта оценивается в 119 миллиардов рублей, а его реализация намечена до 2031 года. Информация об этом размещена на инвестиционном портале Нижегородской области.

В районе Започаинья на территории в 300 гектар предполагается восстановление исторического центра города и создание современного «Квартала высоких технологий 1221». Сам квартал будет представлять собой центр обработки данных, конгрессный модуль, общественный парк и социальную инфраструктуру.

- Реализация проекта позволит “перезапустить” экономику пространства, обеспечивая приток новых видов деятельности, социокультурной активности и деловых туристов, - указано на портале.

Также на территории квартала высоких технологий 1221 будет расположена одна из локаций межвузовского IT-кампуса «НЕЙМАРК».

Напомним, Ннвый межвузовский кампус в Нижнем Новгороде должен стать центром подготовки ИТ-кадров мирового уровня. Он будет состоять из двух крупных площадок: у метромоста и на проспекте Гагарина в районе ННГУ. Ежегодно IT-кампус будет выпускать 1500 специалистов высокого класса. В общей сложности здесь будет создано семь тысяч учебных мест и 5400 мест для проживания.

Строительство IT-кампуса в Нижнем Новгороде начнется в 2023 году. По словам Глеба Никитина, работа над IT-кампусом уже идёт полным ходом. Предпроектные работы завершены, стартовало проектирование. По мнению губернатора, этот проект полностью изменит образовательное пространство региона.

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