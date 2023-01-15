Театр кукол в Нижнем Новгороде капитально отремонтируют в 2023 году

Театр кукол. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Капитальный ремонт театра кукол в Нижнем Новгороде начнётся в 2023 году. Работы будут проводить за счет средств из регионального бюджета, но власти надеются и на получение федерального финансирования. Об этом сообщила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова на своей странице во Вконтакте.

– Нижегородский театр кукол – один из старейших в России. Мы помним магию этих спектаклей из детства, а сейчас приводим в театр своих детей. И эта преемственность, мне кажется, – одна из самых теплых традиций Нижнего, – рассказала министр.

Театр будут приводить в порядок прямо к юбилею – 95-летию. В первую очередь, рабочие полностью отремонтируют крышу, заменят стекла центрального витража. Также займутся и ремонтом репетиционного зала, где будут действовать творческие лаборатории, проходить занятия студентов театрального училища и камерные постановки в будущем.

Кроме того, сотрудники театра собирают исторический материал и создают выставку о самом учреждении.

Напомним, что путепровод через железнодорожные пути капитально отремонтируют в Сергачском районе за 107,7 миллионов рублей. Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!