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НовостиОбщество15 января 2023 6:56

Театр кукол в Нижнем Новгороде капитально отремонтируют в 2023 году

Работы начнут проводить за счет регионального бюджета
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Театр кукол.

Театр кукол.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Капитальный ремонт театра кукол в Нижнем Новгороде начнётся в 2023 году. Работы будут проводить за счет средств из регионального бюджета, но власти надеются и на получение федерального финансирования. Об этом сообщила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова на своей странице во Вконтакте.

– Нижегородский театр кукол – один из старейших в России. Мы помним магию этих спектаклей из детства, а сейчас приводим в театр своих детей. И эта преемственность, мне кажется, – одна из самых теплых традиций Нижнего, – рассказала министр.

Театр будут приводить в порядок прямо к юбилею – 95-летию. В первую очередь, рабочие полностью отремонтируют крышу, заменят стекла центрального витража. Также займутся и ремонтом репетиционного зала, где будут действовать творческие лаборатории, проходить занятия студентов театрального училища и камерные постановки в будущем.

Кроме того, сотрудники театра собирают исторический материал и создают выставку о самом учреждении.

Напомним, что путепровод через железнодорожные пути капитально отремонтируют в Сергачском районе за 107,7 миллионов рублей. Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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