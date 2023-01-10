Капремонт путепровода проведут за 107,7 млн рублей в Сергачском районе

Путепровод через железнодорожные пути капитально отремонтируют по нацпроекту в Сергачском районе Нижегородской области. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Путепровод через железнодорожные пути капитально отремонтируют в Сергачском районе за 107,7 миллионов рублей. Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Подрядчиком выбрано ООО «Мостопроектстрой». Именно эта компания будет приводить в порядок двухполосный путепровод протяженностью около 55 метров, а также подъезды к нему длиной около 1 километра. Однако сначала подрядчик должен разработать и обосновать технические решения, согласовать их с ГУАД и с Горьковской железной дорогой.

– Строительно-монтажные работы в соответствии с контрактом должны закончиться в ноябре, – рассказал генеральный директор ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог» Владимир Тужилин.

Отметим, что сам путепровод находится на дороге «Работки – Порецкое», соединяющей Кстовский, Большемурашкинский, Сергачский, Краснооктябрьский и Сеченовский районы. Эта трасса важна не только для сообщения между районами, но и для автомобилистов, проезжающих через юг Нижегородской области в Чувашию.

Напомним, ранее мы писали, что порядка 4,3 миллиарда рублей направят на строительство дороги и путепровода в Арзамасском районе в ближайшие два года. В частности, здесь планируют построить объездную дорогу от рабочего поселка Выездное до железнодорожной станции Арзамас-1, чтобы вывести транзитные потоки из города. Кроме того, в Выездном будет построен путепровод над железнодорожными путями, что позволит местным жителям и туристам не стоять в пробках на переезде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!