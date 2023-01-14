Торгово-складской корпус Нижегородской ярмарки признан ОКН

Торгово-складской корпус Нижегородской ярмарки конца ХIХ века включили в перечень объектов культурного наследия регионального значения. Здание находится на бульваре Мира, 23. Об этом сообщается в документах на портале правовой информации.

Торгово-складской корпус Нижегородской ярмарки попал в реестр ОКН в качестве «памятника» после заключения государственной историко-культурной экспертизы. В приказе также значится, что ОКН разрешается реставрировать и проводить работы по его сохранению.

Естественно, среди запретов: снос, установка рекламных объявлений, проведение строительных работ, прокладка инженерных коммуникаций надземным способом и на фасадах ОКН.

Напомним, что 40 объектов культурного наследия Нижнего Новгорода передали в собственность региона за период с 2019 по 2021 год. Их восстанавливают и реконструируют.

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