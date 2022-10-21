40 ОКН Нижнего Новгорода передали в собственность региона за три года. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

40 объектов культурного наследия Нижнего Новгорода передали в собственность региона за период с 2019 по 2021 год. Их восстанавливают и реконструируют. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

Из 40 ОКН 24 уже закреплены за определёнными организациями. Например, пяти объектам нашли новое назначение и даже резидентов, а ещё одно ОКН отдали в безвозмездное пользование Свято-Троицкому Дивеевскому женскому монастырю.

Реставрационные работы на части ОКН почти завершены, а другие объекты только-только готовятся к проведению работ.

Кстати, сейчас в Нижнем Новгороде продолжается обновление квартала церкви Трех Святителей. Большинство объектов там будут переделан под общественные пространства: детские центры, библиотеки и иные соцучреждения.

Напомним, что два старых расселенных дома одновременно загорелись в центре Нижнего Новгорода в День города, 20 августа. Одним из сгоревших домов стало здание №9 на улице Грузинской, его собирались признать объектом культурного наследия, но не успели.

Также ещё четыре дома на улице Грузинской в Нижнем Новгороде признали объектами культурного наследия регионального значения.