Марафон культурных событий пройдёт в Канавинском и Приокском районах Нижнего Новгорода в 2023 году. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

Мэр рассказал, что в 2022 году мероприятиях в рамках проекта «Культурный район» проходили в Нижегородском и Ленинском районах. Различные лекции тогда смогли посетить больше 600 тысяч человек.

- Самым масштабным мероприятием в виртуальном пространстве стали лекции проекта «Science HUB: Лекторий» от Ассоциации выпускников ННГУ, которые посмотрели 430 тысяч человек! – рассказал чиновник.

Напомним, что процедура приема учащихся на 2022-2023 год будет проводиться в «Школе 800» в период с 16 января по 17 января. Как сообщил директор школы Марк Сартан, процедура зачисления будет проводиться для детей из 2-8 классов. Первоклассникам и учащимся выпускных классов в середине учебного года сложнее всего подстроиться под изменения, именно поэтому набор для них пока закрыт. "Комсомолка" рассказала в своем материале, на каких условиях будут принимать детей в «Школу 800» в Нижнем Новгороде.

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