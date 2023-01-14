Отделение налоговой службы прекратит работу в Балахне с 1 февраля

Прием и обслуживание налогоплательщиков будет завершено в отделении инспекции в Балахне с 1 февраля. Закрывается территориально-обособленное рабочее место, расположенное на площади Советской, 4. Об этом сообщает пресс-служба Управления налоговой службы по Нижегородской области.

Оказание услуг налоговой службы теперь будут осуществлять в головном отделении в Городце. Налогоплательщикам стоит обращаться по адресу: площадь Пролетарская, 17. Также балахнинцы могут обращаться в МФЦ, где сейчас доступно более 20 услуг налоговой службы.

Напомним, ранее мы писали, что налоговая инспекция судится с нижегородским винно-водочным заводом «Бальзам», который производит шампанское «Дольче Вита» и ряд других алкогольных напитков. Ведомство считает, что фирма не доплатила в бюджет налогов, штрафов и пеней на сумму более 800 млн рублей.

Производство «Бальзам» находится в городе Чкаловске Нижегородской области. Завод был основан в 1967 году, а в нулевые здесь была проведена тотальная модернизация оборудования.

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