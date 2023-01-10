Более 800 млн рублей налогов пытаются взыскать с нижегородского винно-водочного завода

Налоговая инспекция судится с нижегородским винно-водочным заводом «Бальзам», который производит шампанское «Дольче Вита» и ряд других алкогольных напитков. Ведомство считает, что фирма не доплатила в бюджет налогов, штрафов и пеней на сумму более 800 млн рублей.

Согласно картотеке на сайте Арбитражного суда Нижегородской области, межрайонная ИФНС №18 впервые подала иск к ООО «Бальзам» на 700 миллионов еще в декабре 2021 года. В течение 2022 года рассмотрение дела неоднократно приостанавливалось и возобновлялось, и в итоге заседания были продолжены в январе 2023 года.

Более того, в Арбитражном суде рассматриваются еще два иска к ООО «Бальзам» - на сумму 116,7 млн и 65 млн рублей. Эти средства также являются налогами, штрафами и пенями.

Производство «Бальзам» находится в городе Чкаловске Нижегородской области. Завод был основан в 1967 году, а в нулевые здесь была проведена тотальная модернизация оборудования. Сейчас здесь производят водку нескольких марок, коньяк, игристые вина и бальзам.