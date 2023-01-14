Новый автомобиль подарили дому соцобслуживания для детей «Маяк» в Арзамасе

Новый автомобиль подарили Арзамасскому дому социального обслуживания для детей «Маяк» в честь 55-летия учреждения. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый автомобиль «ГАЗель» подарили Арзамасскому дому социального обслуживания для детей «Маяк». На торжественном мероприятии по случаю 55-летия учреждения побывала министр социальной политики Нижегородской области Наталья Исаева. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Микроавтобус позволит безопасно перевозить детей с ограниченными возможностями здоровья.

– Ребята, проживающие в социальных учреждениях, должны вести активную социальную жизнь: ходить в школу, на экскурсии, в кино, пользоваться спортивной инфраструктурой, – рассказала Наталья Исаева. – Адаптированный автомобиль позволит детям комфортно перемещаться.

Автомобиль оснащен приспособлениями для инвалидов-колясочников, в том числе специальными страховочными ремнями.

Напомним, что процедура приема учащихся на 2022-2023 год будет проводиться в «Школе 800» в период с 16 января по 17 января. Как сообщил директор школы Марк Сартан, процедура зачисления будет проводиться для детей из 2-8 классов. Первоклассникам и учащимся выпускных классов в середине учебного года сложнее всего подстроиться под изменения, именно поэтому набор для них пока закрыт. "Комсомолка" рассказала в своем материале, на каких условиях будут принимать детей в «Школу 800» в Нижнем Новгороде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!