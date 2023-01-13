Глеб Никитин поручил создать дополнительные места в «Школе 800». Фото: Юлия Горшкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил создать дополнительные места в «Школе 800» в Верхних Печерах. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.

Так, дополнительные места организуют для учеников 2-4 классов 22-й и 103-й школ, которые живут рядом с корпусом и хотят учиться в «Школе 800».

Кроме того, к следующему учебному году дополнительные места подготовят для первоклассников, которые живут рядом с корпусом, а также для детей из 22-й и 103-й школ, которые пойдут во второй класс.

- Будет заключено соответствующее соглашение между региональным Минобром, администрацией города и «Школой 800», - отметил Глеб Никитин.

Напоминаем, нижегородская «Школа 800» откроет набор учеников 16 января. Вступительные испытания будут проходить в два этапа