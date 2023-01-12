АО «Транснефть-Верхняя Волга» подвело итоги реализации благотворительных проектов в Нижегородской области в 2022 году

АО «Транснефть-Верхняя Волга» в 2022 году оказало благотворительную помощь 50 организациям. Фото: АО «Транснефть-Верхняя Волга»

АО «Транснефть-Верхняя Волга» подвело итоги реализации благотворительных проектов в 2022 г. В течение года компания оказывала финансовую помощь 50 учреждениям образования, здравоохранения, ветеранским, спортивным организациям, детским садам, а также предприятиям обеспечения жизнедеятельности в регионах расположения производственных объектов.

Нижегородской областной детской клинической больнице и фонду «Нижегородский онкологический научный центр» были выделены средства на приобретение лекарственных препаратов. Социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних «Ласточка» оказана помощь в обновлении материально-технической базы. Для Нижегородского театра «Комедiя» закуплено световое оборудование, материалы для создания декораций и художественного оформления сцены, а также пошива сценических костюмов.

В минувшем году АО «Транснефть-Верхняя Волга» продолжало поддерживать заказники и национальные парки. В рамках реализации программы по увеличению популяции европейских зубров на территориях российских регионов оказана благотворительная помощь на закупку кормов национальному парку «Мещера» во Владимирской области. Государственному заповеднику «Большая Кокшага» выделено финансирование на реализацию проекта «Старожильск – столица познавательного туризма Республики Марий Эл».

Большое внимание уделялось реализации проектов, приуроченных к Дню Великой Победы. Предприятие выделило финансирование проведение ремонта и обустройство 41 памятника и обелиска воинам в Нижнем Новгороде, Великих Луках, а также ещё 37 населённых пунктах. В рамках ежегодной полевой экспедиции «Вахта памяти» нижегородскому отряду «Курган» оказана помощь на проведение поисковых работ в Бельском районе Тверской области. В 2022 г. поисковики обнаружили останки 65 бойцов Красной армии, установлено четыре имени.

Сотрудники и волонтёры филиалов предприятия из Нижегородской, Московской, Рязанской, Псковской областей и Республики Марий Эл за год сдали около 300 литров крови и ее компонентов. По решению доноров средства, выделенные в качестве материальной компенсации каждому из них, были направлены на последующую закупку гуманитарной помощи нуждающимся.