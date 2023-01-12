Более 155 тысяч туристов посетили Нижегородскую область в новогодние праздники. Фото: Кирилл Мартынов

Более 155 тысяч туристов посетили Нижегородскую область в новогодние праздники. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Глеб Никитин.

По словам губернатора, это почти на 30% больше, чем в начале 2022 года. Так, загрузка гостиниц и отелей иногда доходила до 100%.

- По данным крупных туристических сервисов, Нижний вошел в ТОП-5 самых популярных новогодних направлений в России! – отметил Глеб Никитин.

Примечательно, что основной поток туристов был из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Казани. По словам Глеба Никитина, ключевая точка притяжения – это Нижний Новгород. Кроме того, много туристов посетило Городец, Семенов, Большое Болдино и Чкаловск. Также были популярны и новые тематические программы в Варнавине, Простоквашине и Дивееве.

Напомним, 283 тысячи человек посетили городские новогодние мероприятия в Нижнем Новгороде.