Более 155 тысяч туристов посетили Нижегородскую область в новогодние праздники.
Фото: Кирилл Мартынов
Более 155 тысяч туристов посетили Нижегородскую область в новогодние праздники. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Глеб Никитин.
По словам губернатора, это почти на 30% больше, чем в начале 2022 года. Так, загрузка гостиниц и отелей иногда доходила до 100%.
- По данным крупных туристических сервисов, Нижний вошел в ТОП-5 самых популярных новогодних направлений в России! – отметил Глеб Никитин.
Примечательно, что основной поток туристов был из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Казани. По словам Глеба Никитина, ключевая точка притяжения – это Нижний Новгород. Кроме того, много туристов посетило Городец, Семенов, Большое Болдино и Чкаловск. Также были популярны и новые тематические программы в Варнавине, Простоквашине и Дивееве.
Напомним, 283 тысячи человек посетили городские новогодние мероприятия в Нижнем Новгороде.