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НовостиОбщество10 января 2023 14:02

283 тысячи человек посетили новогодние мероприятия в Нижнем Новгороде

В городе работали десятки праздничных площадок
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
283 тысячи человек посетили новогодние мероприятия в Нижнем Новгороде.

283 тысячи человек посетили новогодние мероприятия в Нижнем Новгороде.

Фото: Иван МАКЕЕВ

283 тысячи человек посетили городские новогодние мероприятия в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

В частности, в парке «Швейцария» побывали 60 тысяч гостей: здесь проходили мастер-классы, спортивные игры на свежем воздухе, анимационные программы и другие мероприятия – всего здесь состоялось 66 событий. Локации на площади Горького и в районе Георгиевской башни кремля посетили 32 тысячи человек.

Также в минувшие праздники нижегородцы много времени проводили за культурной программой. 70 тысяч человек посетили различные театры, дома культуры, кинотеатры и другие учреждения культуры. Более трех тысяч детей поучаствовали в Горьковских елках.