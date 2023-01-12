Прокуратура начала проверку из-за травмирования ребенка на ватрушке в Нижегородской области. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Прокуратура Нижегородской области начала проверку из-за травмирования ребенка во время катания на ватрушке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в Нижегородской области двое детей серьезно пострадали во время катания на ватрушках в новогодние каникулы. Один из ребят получил компрессионный перелом грудного отдела позвоночника, а второй - сотрясение мозга. В настоящее время оба юных пациента проходят лечение в отделении нейрохирургии.

Сотрудники прокуратуры оценят исполнение законодательства об охране здоровья несовершеннолетних. При необходимости будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.