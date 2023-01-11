Ребенок сломал позвоночник, катаясь на ватрушке в Нижегородской области. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Нижегородской области двое детей серьезно пострадали во время катания на ватрушках в новогодние каникулы. Об этом рассказали в Нижегородской областной детской клинической больнице.

Один из ребят получил компрессионный перелом грудного отдела позвоночника, второй - сотрясение мозга. Оба пациента сейчас проходят лечение в отделении нейрохирургии. Как говорят медики, это самые серьезные травмы, которые получили юные нижегородцы за минувшие праздники.

Всего с 31 декабря по 9 января в детскую областную больницу экстренно поступило 16 детей с различными травмами. Не обошлось и без несчастных случаев с пиротехникой. Один мальчик хотел взорвать петарду, а получил контузию глаза и сейчас проходит лечение в офтальмологическом отделении. Другой школьник получил незначительные повреждения при использовании пиротехники и был отпущен домой после осмотра врачами.

В больнице также отмечают, что много маленьких пациентов в эти дни поступило к ним с бытовыми переломами – все они сейчас проходят лечение в травматологии.

- В целом, первые дни 2023 года гораздо спокойнее, это отмечают все врачи, много лет дежурящие в новогодние праздники. Зима продолжается, сезон катания с горок в самом разгаре, будьте осторожны, внимательно выбирайте склоны и не оставляйте детей без присмотра! – советуют в Нижегородской детской областной больнице.

К сожалению, несчастные случаи с ватрушками в Нижегородской области происходят каждую зиму. Так, в ноябре, как только выпал снег, парень и девушка в Сергачском районе едва не разбились, катаясь на привязанном к машине тюбинге.