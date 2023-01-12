На 30% снизилась смертность в новогодние праздники в Нижегородской области. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Нижегородской области смертность снизилась на 30% в первые 12 дней 2023 года. За аналогичный период год назад скончалось на 166 человек больше, чем сейчас. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

- Я уверен, что мы как общество стали более бережно относиться к своему здоровью. Меньше стало травм и инцидентов, причиной которых был алкоголь, - прокомментировал министр.

Вместе с тем он отметил, что все-таки порядка 15% пациентов поступают в больницы из-за чрезмерного употребления спиртного. Давид Мелик-Гусейнов призвал нижегородцев бережно относиться к своему здоровью: не злоупотреблять алкоголем, аккуратнее ходить во время гололеда и не забывать принимать лекарства при наличии хронических заболеваний.

Ранее Давид Мелик-Гусейнов раскритиковал беспорядок в приемных отделениях нижегородских больниц.