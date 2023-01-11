16 IT-компаний полностью или частично прекратили работать в Нижегородской области

За 2022 год 16 IT-компаний полностью или частично покинули Нижегородскую область. Среди них оказались Intel, Harman, Five9, Open Cascade, Game Insight и другие. Об этом сообщает портал ITGorky.

- За год нижегородский рынок фактически растерял компании, которые в течение последних 30 лет формировали нижегородский IT-ландшафт, - пишет портал.

Регион потерял более 4 тысяч сотрудников IT-компаний, на переезд рискнули специалисты уровня Senior и выше. Таким образом, сейчас в Нижнем Новгороде в IT-отрасли осталось работать свыше 21 тысячи человек.

- К сожалению, мы не обладаем точными цифрами, кто уехал навсегда, а кто уже вернулся или периодически возвращается в РФ, - уточняет портал.

Напомним, что строительство IT-кампуса в Нижнем Новгороде начнется в 2023 году. По словам Глеба Никитина, работа над IT-кампусом уже идёт полным ходом. Предпроектные работы завершены, стартовало проектирование. По мнению губернатора, этот проект полностью изменит образовательное пространство региона.

Новый межвузовский кампус в Нижнем Новгороде должен стать центром подготовки ИТ-кадров мирового уровня. Он будет состоять из двух крупных площадок: у метромоста и на проспекте Гагарина в районе ННГУ. Ежегодно IT-кампус будет выпускать 1500 специалистов высокого класса. В общей сложности здесь будет создано семь тысяч учебных мест и 5400 мест для проживания.

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