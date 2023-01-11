Трёхлетний ребёнок пострадал при столкновении двух машин в Нижнем Новгороде

Фото: скрин из видео. Источник: ГИБДД по Нижегородской области.

Серьёзное ДТП произошло в Нижнем Новгороде вечером 11 января. Около 17:10 у здания №5А на Мещерском бульваре столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадал ребёнок. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Нижегородской области.

Известно, что автомобиль «Лада» проезжал на зеленый сигнал светофора прямо, а в это время машина марки «Киа» поворачивала налево. Разъехаться авто не удалось и произошла авария. Без пострадавших не обошлось.

Как оказалось, в автомобиле «Киа» на переднем сидении рядом с водителем ехал ребёнок 2019 года рождения. Малыш сидел без детского кресла. Его доставили в детскую областную больницу.

Напомним, ранее мы писали. что в Нижегородской области двое детей серьезно пострадали во время катания на ватрушках в новогодние каникулы. Один из ребят получил компрессионный перелом грудного отдела позвоночника, второй - сотрясение мозга.

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