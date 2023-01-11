1260 административных дел возбуждено за плохую уборку снега с начала зимы

1 260 административных производств возбуждено с начало зимы за плохую уборку снега. Фото: Администрация Нижнего Новгорода.

1260 административных дел возбудила нижегородская АТИ за плохую уборку снега с начала зимы. Только 300 производств начали за новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

К ответственности привлекут ДУКи, ТСЖ и другие субъекты. Общая сумма штрафов уже превысила 3,5 миллиона рублей.

Так, накануне проверка состоялась на Волжской набережной. Инспекторы АТИ выехали на место и подтвердили нарушения: снег вывозится плохо, а дороги, тротуары и проезды не очищены от наледи.

- Нарушения выявлены первично, поэтому штраф для юридического лица будет в пределах 40 тысяч рублей, при повторном нарушении - до 100 тысяч рублей, - рассказала заместитель начальника управления административно-технического и муниципального контроля городской администрации Оксана Широкова.

Напомним, ранее в Нижегородской области был побит температурный рекорд.

– С 6 января температурный фон отклоняется на 15-20 градусов ниже климатической нормы. Это самая холодная первая декада января в нашем регионе за последние 25 лет, – рассказала «Комсомолке» начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

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