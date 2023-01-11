Фильм «Чебурашка» собрал свыше 76 млн рублей в кинотеатрах Нижегородской области

Кинозал. Фото: Иван МАКЕЕВ

Фильм «Чебурашка» (6+) собрал свыше 76 миллионов рублей в Нижегородской области за 11 дней проката. Премьера кинокартины состоялась 1 января. Об этом сообщается в Единой автоматизированной информационной системе (ЕАИС) Фонда кино.

С 1 по 11 января в нижегородских кинотеатрах состоялось 2767 сеансов фильма «Чебурашка», их посетило 261 413 зрителей. В среднем на одном сеансе присутствовали 94 человека, а средние сборы на сеанс составили 27 тысяч 693 рубля.

Напомним, в феврале 2022 года сообщалось, что 17 кинотеатров в Нижегородской области начали принимать посетителей по «пушкинской карте».

- Из пяти тысяч, перечисленных на карту в январе 2022 года, на билеты в кинотеатр можно потратить до двух тысяч рублей, - рассказала тогда Наталья Суханова. – Речь идет об отечественных фильмах, одобренных министерством культуры. Сейчас в этом списке 23 картины.

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