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Общество1 февраля 2022 12:24

17 кинотеатров в Нижегородской области начали принимать посетителей по «пушкинской карте»

Остальные кинотеатры подключатся к проекту в течение двух-трех недель
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
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В настоящее время посетителей по «пушкинской» карте начали принимать 17 из 46 имеющихся кинотеатров на территории Нижегородской области. Остальные подключатся к проекту в течение нескольких недель. Об этом на пресс-конференции в Нижегородском областном информационном центре сообщила первый заместитель министра культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

- Из пяти тысяч, перечисленных на карту в январе 2022 года, на билеты в кинотеатр можно потратить до двух тысяч рублей, - рассказала Наталья Суханова. – Речь идет об отечественных фильмах, одобренных министерством культуры. Сейчас в этом списке 23 картины.

По словам заместителя министра, остальные кинотеатры сейчас проходят необходимое тестирование. Сразу после этого они смогут выбрать репертуар и начать продажи.