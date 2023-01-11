Доходы бюджета Нижнего Новгорода выросли почти до 70 млрд рублей в 2022 году

Доходы бюджета Нижнего Новгорода возросли почти до 70 миллиардов рублей в 2022 году. Этот результат в полтора раза больше, чем в 2021 году и на 84% выше уровня доходов в 2020 году. Такой информацией поделился мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своём телеграм-канале.

Дополнительные средства, которые получает регион, идут на ремонт дорог, благоустройство дворов и общественных пространств, на строительство новых спортивных и детских площадок, переселение нижегородцев из аварийного фонда в новые квартиры.

В прошлом году в регион поступило 48 миллиардов межбюджетных трансфертов. Так, более 14 миллиардов городу выделили на продление метро, более 2 миллиардов получено на сокращение загрязненных сточных вод.

- Также в августе эксперты подтвердили кредитный рейтинг Нижнего Новгорода на уровне А-(RU) и повысили прогноз по нему со «Стабильный» на «Позитивный», - написал чиновник.

Напомним, что из региональной казны в 2023 году на «социалку» уйдет свыше 58% расходов. Бюджет города на следующий год утвержден с ростом доходов на 9,1% и расходов – на 14,2%. Так, доходы на 2023 год утверждены в сумме 48 миллиардов 626,8 миллиона рублей, а расходы достигнут 50 миллиардов 901,6 миллиона рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!