Бразильские инвесторы хотят построить агрокомплекс в Нижегородской области за $1 млрд

Бразильские инвесторы могут построить агрокомплекс за 1 миллиард долларов в Нижегородской области. Объект может появиться на территории общей площадью в 400 гектар. Об этом сообщил генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко во время прямого эфира ЦУРа во «ВКонтакте».

– Заявили о своем намерении прийти и создать в России целый комплекс, который вообще не имеет аналогов в нашей стране. Мы взаимодействуем сейчас по этому поводу, структурируем проект, – рассказал Игорь Ищенко.

Животноводческй комплекс будет заниматься по глубокой переработке молока и производству из него лактоферрина. Реализация этого проекта затронет экономику не одного, а сразу нескольких районов области.

Напомним, что приоритетный статус в Нижегородской области получили шесть инвестпроектов в 2022 году. Общий объем инвестиций равен 41 миллиарду рублей. Реализация этих инвестиционных проектов может позволить создать и сохранить около 1 200 рабочих мест.

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