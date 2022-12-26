Приоритетный статус получили шесть инвестпроектов в Нижегородской области в 2022 году

Объем инвестиций составил 41 млрд рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Приоритетный статус в Нижегородской области получили шесть инвестпроектов в 2022 году. Общий объем инвестиций равен 41 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам губернатора Глеба Никитина, реализация этих инвестиционных проектов может позволить создать и сохранить около 1 200 рабочих мест.

Стоит отметить, что на данный момент в Нижегородской области действует 44 инвестсоглашения. Объем инвестиций по ним составляет более 395 млрд рублей. Кроме того, благодаря их реализации будут созданы и сохранены около 19 тысяч рабочих мест.

– Присвоение инвестпроектам приоритетного статуса действует в регионе как мера поддержки уже 18 лет и своей эффективности и востребованности не теряет, – отметил губернатор Нижегородской области. – Она позволяет «заякорить» в регионе крупный бизнес, дать им возможность развиваться, направлять полученную господдержку на модернизацию производств.