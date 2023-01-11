Нижегородцы раскритиковали идею переименования площади Ошарской в Сталинградскую. Фото: Яндекс. Карты

Жители Нижнего Новгорода раскритиковали идею переименования площади Ошарской в Сталинградскую. Группа активистов подготовила по этому поводу обращение к городским властям, пишет NewsRoom24.

С предложением о переименовании площади Ошарской в Нижнем Новгороде осенью прошлого года выступило региональное отделение КПРФ. Коммунисты предлагали приурочить это решение к 80-й годовщине победы в Сталинградской битве, которая будет отмечаться в феврале.

Однако нижегородские активисты раскритиковали эту инициативу, аргументируя это тем, что площадь уже имеет историческое название, а авторам идеи посоветовали обратить внимание на территории и объекты в городе, которые пока никак не названы. Например, сквер на пересечении улиц Нартова и Бекетова.