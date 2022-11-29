Нижегородские коммунисты предложили переименовать площадь Ошарскую в площадь Сталинградскую. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нижегородские представители партии КПРФ предложили переименовать площадь Ошарскую в площадь Сталинградскую. Об этом сообщает региональное отделение КПРФ.

Нижегородские коммунисты направили мэру города Юрию Шалабаеву обращение с предложением назвать одну из площадей города Сталинградской. Представители КПРФ предложили два варианта: либо переименовать в Сталинградскую площадь Ошарскую перед областным военкоматом, либо - набережную Оки от метромоста по улице Черниговской.

Данное предложение приурочено к годовщине победы в Сталинградской битве. В феврале следующего года страна будет отмечать 80-летие разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом.

— Это событие стало коренным переломом в ходе всей второй мировой войны и наглядным свидетельством беспримерного ратного и трудового подвига советского народа. Без него была бы невозможна Великая Победа в Великой Отечественной войне, - говорится в обращении к главе города.