21 пьяного водителя задержали на нижегородских дорогах в новогодние праздники

В новогодние праздники на территории Нижегородской области было задержано 21 пьяных водителей. Об этом сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог по региону.

Об автомобилистах, управлявших автомобилем в нетрезвом виде, сообщали добросовестные нижегородцы на телефон 112. Всего звонков с подозрениями о пьяных водителях поступило 86. На розыск автомобилей оперативно выдвигались экипажи ДПС.

В службу «112» за 2022 год поступило 2740 сообщений о нетрезвых водителях, по результатам проверок было задержано 659 человек, которые действительно управляли машиной пьяными.

Напомним, ранее глава региона Глеб Никитин отмечал, что пьянству за рулем не должно быть никакой толерантности.

-У каждого человека на уровне рефлекса необходимо зафиксировать простое правило: если выпил, то за руль садиться нельзя. Каждой такой трагедии можно было бы избежать, - заметил он.

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