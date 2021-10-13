70 человек погибли в авариях по вине пьяных водителей в Нижегородской области

70 человек погибли в автомобильных авариях с участием пьяных водителей, произошедших в Нижегородской области с начала 2021 года. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, еще 502 человека получили ранения в таких ДТП. В целом же, за последние9 месяцев в регионе наблюдается снижение «пьяных» ДТП на 24,8%.

Как отметил глава региона Глеб Никитин, пьянству за рулем не должно быть никакой толерантности.

-У каждого человека на уровне рефлекса необходимо зафиксировать простое правило: если выпил, то за руль садиться нельзя. Каждой такой трагедии можно было бы избежать, заметил он.

Губернатор добавил, что в регионе применяются различные профилактические меры, но они бессильны, если сами люди не ощущают груз ответственности.

- В связи с этим мы полностью поддерживаем инициативу Марата Хуснуллина и работу Правительства России в этом направлении, - добавил Никитин.

Заместитель губернатора Нижегородской области, руководитель региональной комиссии по безопасности дорожного движения Сергей Морозов добавил, что в регионе регулярно проводятся рейды по выявлению нетрезвых водителей. Кроме того, нижегородцы могут самостоятельно сообщить о нетрезвом водителе, обратившись по каналу 112.

- Благодаря неравнодушным гражданам за последние месяцы выявлено почти 350 нетрезвых водителей, а это – потенциально спасенные жизни, - заключил он.

Напомним, федеральные власти предложили ввести уголовную ответственность за подобные нарушения при достижении определенного уровня алкоголя в организме водителя. Также прорабатывается возможность пожизненного лишения прав за повторное нарушение.