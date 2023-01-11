Филиал «Нижновэнерго» присоединил более 13 тысяч потребителей за 2022 год

Специалисты «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 2022 год. За указанный период компания исполнила более 13 тысяч договоров ТП, общая мощность присоединения составила 251,7 МВт.

В 2022 году было присоединено немало значимых инфраструктурных, социальных, производственных и сельскохозяйственных объектов, таких как многоквартирные жилые дома в городе и области, пенькоперерабатывающее предприятие в Пильнинском районе, предприятие по производству специальной упаковки в Дзержинске, производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров в Борском районе.

Кроме того, в ушедшем году филиал «Нижновэнерго» исполнил обязательства по своевременному подключению к электрическим сетям двух знаковых для региона культурно-просветительских объектов. Это Пакгаузы на Стрелке, имеющие статус объекта культурного наследия, и «Академия Маяк» им. А.Д. Сахарова, расположенная в историческом здании торгового дома комплекса банка Рукавишникова, возведенном в начале прошлого века по проекту архитектора Ф.О. Шехтеля, которое также является памятником архитектуры федерального значения (комплекс широко известен нижегородцам как фабрика «Маяк»).

«Филиал прилагает все усилия, для того, чтобы удовлетворить потребительский спрос на присоединение к электрическим сетям. Мы понимаем, что это является необходимым условием для социально-экономического развития, а высокий спрос на данную услугу, в свою очередь, говорит о динамичном развитии Нижегородского региона», – отметил и.о. заместителя генерального директора ПАО «Россети Центр и Приволжье» – директора филиала «Нижновэнерго» Ярослав Юриков.