87-летний пенсионер погиб в горящем доме в Богородском районе. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Богородском районе во время пожара погиб 87-летний пенсионер. Трагедия случилась днем 10 января в деревне Дубенки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре поступило в 13:53. По информации ведомства, возгорание слишком поздно заметили, поэтому к моменту прибытия первых пожарных расчетов дом уже горел целиком.

- В тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 23 человека личного состава и 5 единиц техники. На тяжесть последствий пожара повлияло позднее обнаружение, - пояснили в МЧС.

Площадь пожара составила 100 квадратных метров, дом выгорел полностью. Во время разбора сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего пожилого мужчины, который находился в доме во время пожара.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Еще один частный дом сгорел вчера в Ветлужском районе из-за неисправности печной трубы.