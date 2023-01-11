Частный дом сгорел в Ветлужском районе из-за печной трубы

Дым был виден на большом расстоянии. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Частный дом сгорел в небольшом селе Турань Ветлужского района утром 10 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 07:48. Пожар был поздно обнаружен, и на момент прибытия первых подразделений происходило горение по всей площади дома, - рассказали в ведомстве.

Пламя вырывалось из окон. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Объятое огнем деревянное строение тушили 15 человек, к месту происшествия было направлено 9 машин. Пламя вырывалось из окон, а в небо поднимались клубы густого белого дыма, которые было видно на большом расстоянии.

Пожар случился утром и поздно был обнаружен. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В результате пожара сгорел дом вместе с надворной постройкой на площади 72 квадратных метра. К счастью, никто не погиб и не пострадал.

Как сообщили в МЧС, причиной пожара стала неисправность дымовой трубы.