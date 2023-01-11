Жители трёх домов останутся без света в Нижнем Новгороде 11 января

Отключение света. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В среду, 11 января, в трёх домах Нижнего Новгорода планируется плановое отключение электроэнергии. Причиной отключения станут работы на системах жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующую информацию распространило городское управление ГО ЧС.

Без света с 13:00 до 16:00 останутся жители домов №24/21 и 26 по улице Вокзальная, а также жильцы дома №12 по улице Литвинова.

Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

Раннее мып исали, что пришедшие в Нижегородскую область аномальные сорокаградусные морозы стали испытанием не только для местных жителей, но и оказавшихся в регионе иностранцев. В частности, днем 10 января полицейским пришлось спасать из ледяного плена граждан Узбекистана, чей микроавтобус сломался посреди дороги из Москвы в Ташкент.

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