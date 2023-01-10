Три незаконных ёлочных базаров закрыли в Нижегородской области

Знак. Фото: Архив "КП"

Работу трёх незаконных ёлочных базаров пресекли в Нижегородской области. Также полицейскими было изъято 30 деревьев хвойных пород. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Всего с момента официального открытия ёлочных базаров полицией было организовано свыше 430 мероприятий, в ходе которых проверяли документы и разрешения на вырубку хвойных деревьев. За это время составлено 35 административных протоколов за предпринимательскую деятельность без регистрации и разрешений, а также за незаконную рубку.

За незаконную рубку лесных насаждений предусматривается административное наказание в виде штрафа в размере до 5 тысяч рублей для физических лиц, до 50 тысяч рублей для должностных лиц, до 700 тысяч рублей для юрлиц.

Нарушителя может ждать и уголовная ответственность. Тогда либо выплатить штраф до 3 миллионов рублей, либо отправиться на принудительные работы на срок до 5 лет. Наихудший вариант – лишение свободы сроком до 7 лет.

Напомним, что пункты приема живых ёлок для переработки открылись в Нижнем Новгороде.ак, собранные деревья будут переработаны в щепу и переданы в Центр реабилитации лошадей в Богородском районе.

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