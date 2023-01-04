Пункты приема живых ёлок для переработки открылись в Нижнем Новгороде. Фото: нижегородское региональное отделение "Единая Россия"

Пункты приема живых ёлок для переработки открылись в Нижнем Новгороде. Об этом информирует пресс-служба нижегородского регионального отделения «Единой России».

В Нижегородской области проходит экологическая акция по правильной утилизации живых хвойных деревьев «ЁЛКА 2.0». Так, собранные деревья будут переработаны в щепу и переданы в Центр реабилитации лошадей в Богородском районе.

- Там содержатся лошади, которые уже отслужили свой трудовой стаж или по какой-то причине остались без хозяев. Опилки в центре используют для теплой подстилки в вольерах, - отметила первый зампредседателя Заксобрания Нижегородской области Ольга Щетинина.

В Нижнем Новгороде работают восемь пунктов для сдачи хвойных красавиц. Специализированные площадки находятся на парковке рядом с парком имени 1 Мая в Канавинский районе, на бульваре Юбилейном в Сормовском районе, на территории рынка на улице Плотникова в Автозаводском районе, на улице Люкина в Московском районе. Также пункты открыты на парковке рядом с рынком «Верхне-Печерский в Нижегородском районе, на улице Пушкина в Советском районе, рядом со стадионом «Радий» на улице Горная в Приокском районе и рядом с ТЦ «Комсомолка» в Ленинском районе.

Кроме того, специализированные площадки начали работать и в 16 муниципалитетах Нижегородской области. Адреса представлены на сайте.

Экологическая акция будет проходить до 25 января 2023 года.