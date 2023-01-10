Пять домов 1917 года постройки могут снести в центре Нижнего Новгорода

Пять домов 1917 года постройки могут пойти под снос в центре Нижнего Новгорода. Такая мера необходима для новой жилой застройки. Об этом сообщается в документах на сайте регионального Минграда.

Для строительства новых зданий предложено расселить и снести дома №7 и №9а по улице Ошарская, №27 по улице Октябрьская, а также №14 и №18 по улице Алексеевская. Также планируется демонтаж существующих строений: дом №23в по улице Октябрьская, дом №16 по улице улица Алексеевская/Октябрьская, дом №18а по улице Алексеевская.

Проект планировки охватывает территорию общей площадью 3,0 га в границах улиц Алексеевской, Октябрьской и Ошарской.

Напомним, что общее собрание жильцов квартала «Красный просвещенец» проведут в Доме архитектора в Нижнем Новгороде 31 января. Речь идет о собственниках, проживающих в границах улиц Белинского, Ашхабадской, Генкиной и Тверской. Будет решатьс\ вопрос о КРТ.

Если квартал «Красный просвещенец» будет признан ОКН, то реализация КРТ либо станет невозможной, либо повлечет за собой изменение границ проекта. Также, возможно, на будущего инвестора наложат дополнительные обременения по сохранению ОКН.

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