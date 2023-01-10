Общее собрание жильцов квартала «Красный просвещенец» проведут 31 января

Общее собрание жильцов квартала «Красный просвещенец» проведут в Доме архитектора в Нижнем Новгороде 31 января. Речь идет о собственниках, проживающих в границах улиц Белинского, Ашхабадской, Генкиной и Тверской. Об этом сообщает министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Подобные публичные обсуждения – это хороший способ услышать мнение собственников, чьи интересы затрагиваются при реализации КРТ на данной площадке в первую очередь.

Например, если квартал «Красный просвещенец» всё-таки включат в реестр объектов культурного наследия, то это послужит основанием для полной переработки имеющегося мастер-плана КРТ. Либо будет рассмотрен вариант исключения из состава КРТ данного участка.

Напомним, в июне 2022 года три концепции мастер-плана комплексного развития территории «Красный просвещенец» обсуждалось в Нижнем Новгороде. На встрече присутствовали примерно 200 местных жителей, которые голосовали за или против дальнейшего проведения работ.

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