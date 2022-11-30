Чипирование и регистрацию домашних собак могут ввести в Нижегородской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чипирование и регистрацию домашних питомцев могут сделать обязательными в Нижегородской области. Об этом сообщает председатель Заксобрания Евгений Люлин в своем Telegram-канале.

В Законодательном собрании рассмотрят пакет поправок в региональный закон «О домашних животных». Так, владельцев собак могут обязать регистрировать и чипировать своих домашних любимцев.

- К сожалению, есть люди, которые выбрасывают своих собак на улицу. С зарегистрированным животным этот номер не пройдёт - найдут и накажут. Если собака покусала, если соседи жалуются на лай и вой, то хозяева будут нести ответственность по закону, - отметил Евгений Люлин.

Также председатель Заксобрания добавил, что регистрацию животных активно обсуждают и в парламентах других субъектов нашей страны. В настоящее время продумываются система учета, финансовые механизмы и прочие нюансы.

- Даже к собакам нужно относиться по-человечески, - добавил Евгений Люлин.