Глава коммерческой организации осуждена за взятку экс-руководству «Нижегородского водоканала». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава коммерческой организации признана виновной в даче взятки бывшему руководству «Нижегородского водоканала». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Следствие установило, что подсудимая фиктивно устроила на работу жену участника преступного сообщества, которое возглавлял бывший генеральный директор АО «Нижегородский водоканал». Так, с апреля по ноябрь 2020 года она фактически не выполняла свои трудовые обязанности, но при этом, на счета руководителей акционерного общества в качестве взятки были перечислены свыше 1,4 миллиона рублей.

Глава коммерческой организации получила 5 лет лишения свободы условно. Также она должна выплатить штраф в размере 2,8 миллионов рублей.

Напомним, Николай Николюк, возглавлявший «Нижегородский водоканал» с 2018 по 2020 год, и четверо его подельников подозреваются сразу в нескольких преступлениях: организации преступного сообщества, взятке в крупном и особо крупном размере, а также покушении на мошенничество.