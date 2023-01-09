Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 января 2023 13:23

189 нижегородских предприятий испытывают дефицит рабочих специалистов

Дефицит сотрудников испытывают как крупные предприятия, так и малые компании
Полина ШИБАЛКИНА
189 нижегородских предприятий испытывают дефицит рабочих специалистов.

189 нижегородских предприятий испытывают дефицит рабочих специалистов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

189 нижегородских заводов и предприятий испытывают потребность в привлечении работников по востребованным специальностям. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ-Приволжье».

Так, дефицит сотрудников испытывают как крупные предприятия, так и малые компании Нижегородской области. В список вошли «ГАЗ», «завод имени Свердлова», авиазавод «Сокол», «Гидромаш» и «Буревестник».

Также в список попали завод «Нормаль» в Шатках, Борская войлочная фабрика, Княгининская швейная фабрика, литейно-механический завод «Старт» в Арзамасе и многие другие.

Кроме того, правительство региона утвердило перечень востребованных специальностей. В него вошли 349 профессий. Это автоэлектрик, аппаратчик, арматурщик, бригадир, электросварщик, электрослесарь, энергетик и другие.

Ранее стало известно о том, что Нижегородским предприятиям ОПК не хватает 10 – 12 тысяч работников.