Улицы Нижегородской области сильно подморозило после потепления

Дороги города и области превратились в настоящий каток ФОТО: сообщество ВКонтакте «Нижний Новгород»

В Новогоднюю ночь и на утро 1 января в Нижнем Новгороде и по Нижегородской области столбики термометров поднялись до плюсовой отметки.

Снег успел оттаять и превратиться в лужи. Но уже к вечеру 2 января температура воздуха начала понижаться. Тогда дороги города и области превратились в настоящий каток – бесплатный, но очень травмоопасный.

Нижегородцы стали делиться в социальных сетях видеороликами и фото улиц, покрывшихся льдом. Опытные граждане рассказывали в комментариях в соц.сетях о способах уменьшения скольжения обуви.

Улица, покрывшаяся льдом ФОТО: сообщество ВКонтакте «Типичный Нижний Новгород»

– Можно приклеить на подошву обуви кусочек наждачной бумаги или лейкопластырь, – советует подписчица сообщества «Мой Нижний Новгород»

Скольжение обуви по заледенелым улицам также можно уменьшить с помощью ледоходов, которые закрепляются на обуви. К тому же покупка прослужить больше времени, чем лейкопластырь.

Но в Нижнем Новгороде есть места, где и ледоходы не спасают.

– Все пешеходные тротуары к ТЦ «Олимп» и ТЦ «Лагуна», к рынку просто становятся недоступны без коньков, даже ледоступы не спасают, – пишет нижегородка в телеграм-канале «Нижний №1».

В случае, когда ледоходы еще не приобретены, да и коньков под рукой нет, но необходимо куда-то добраться, нижегородцам приходится проявить смекалку.

– Я снимала носки и надевала на ботинки, чтобы дойти от метро до улицы Алексеевской, – делится подписчица телеграм-канала «Нижний №1».

Погодные условия повлияли не только на обледенение тротуаров. Гололед образовался и на автодорогах, из-за чего вероятность возникновения ДТП увеличилась.

Ранее мы писали, что Госавтоинспекция Нижегородской области призывает водителей быть особенно внимательными во время гололеда при проезде нерегулируемых пешеходных переходов, перекрестков, эстакад, мостов и путепроводов.