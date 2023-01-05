У вылетевшего из Нижнего Новгорода самолета обледенели двигатели. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Двигатели самолета, который вылетел из Нижнего Новгорода, завибрировали из-за обледенения. Об этом сообщается в телеграм-канале AVIAINCIDENT.

Инцидент произошел 4 января около 9:13. Так, при посадке самолета экипаж борта сообщил о вибрации двух двигателей из-за обледенения. К счастью, посадка прошла успешно. И в 9:15 самолет благополучно приземлился в столичном аэропорту «Шереметьево». Примечательно, что рейс выполняла авиакомпания «Россия».

Напомним, в новогодние каникулы с 31 декабря по 8 января из аэропорта имени Чкалова в Нижнем Новгороде доступны 22 направления полетов.